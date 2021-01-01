Рекордный гол Овечкина в большинстве и эмоции российского нападающего. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.



В этой встрече принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ. В конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, реализовав большинство. 36-летний российский нападающий забил свой 275-й гол в большинстве, что теперь является новым рекордом лиги. Ранее это достижение Овечкин делил с Дэйвом Андрейчуком.

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В матче «Детройта» с «Вашингтоном» Александр Овечкин отличился дважды. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.



У проигравших автором единственного гола стал Пиус Зутер, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников.