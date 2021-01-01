Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по шайбам в большинстве в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча команд закончилась со счётом 3:1 в пользу столичных хоккеистов, Овечкин забросил в конце третьего периода в большинстве и вывел свою команду вперёд. Затем россиянин забросил ещё одну шайбу, установив окончательный счёт. На его счету уже 754 гола в НХЛ.К апитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ.



«Это был отличный момент для меня, команды, фанатов и самой игры. Главное, что мы выиграли.



Во втором периоде мы начали играть иначе. С большим упором на физику. Думаю, что после этого у соперника уже не было шансов», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

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