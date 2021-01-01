Оши — о рекорде Овечкина: не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что я был на льду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши эмоционально отреагировал на новый рекорд российского форварда команды Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) Овечкин оформил дубль. Одну из шайб он забросил в большинстве. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.



«Не могу дождаться, чтобы рассказать, что я был на льду в этот момент. Легенда продолжается», — написал Оши.



В матче «Детройта» с «Вашингтоном» Александр Овечкин отличился дважды. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.



У проигравших автором единственного гола стал Пиус Зутер, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников.

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