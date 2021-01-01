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«Вашингтон» поздравил Овечкина с рекордным голом в большинстве

«Вашингтон» поздравил Овечкина с рекордным голом в большинстве
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на новый рекорд российского форварда и капитана Александра Овечкина. Россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» оформил дубль. Одну из шайб он забросил в большинстве. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.

«Мы благодарны», — написала пресс-служба «Вашингтона», опубликовав фото Овечкина с шайбой.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Кэпиталз».

В матче «Детройта» с «Вашингтоном» Александр Овечкин отличился дважды. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

У проигравших автором единственного гола стал Пиус Зутер, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников.

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