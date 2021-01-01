Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди левых нападающих

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по очкам в истории НХЛ среди левых нападающих. Теперь у россиянина 1370 набранных очков в карьере. Первое место в этом списке среди левых нападающих занимает Люк Робитайл. Он набрал за карьеру 1394 очка, сообщает StatsCentre.

Александр забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.

Одну из шайб Овечкин забросил в большинстве. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.

Ещё одну шайбу в составе победителей забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. У проигравших автором единственного гола стал Пиус Зутер, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников.