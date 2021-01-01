Шестеркин повторил историческое достижение для вратарей «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился важным достижением. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 Б) россиянин одержал 40-ю победу в карьере. Для этого россиянину потребовалось лишь 67 матчей.



Шестёркин повторил историческое достижение Гиллеса Виллемюра, который также одержал 40 побед в первых 67 матчах. Шестёркин стал 26-м вратарём в истории НХЛ, которому потребовалось не более 67 матчей для того, чтобы одержать 40 побед, сообщает NYR Stats & Info.



У гостей шайбы забросили Алекси Лафренье, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев отличились Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Кори Перри.



Автором третьего гола гостей на 53-й минуте стал канадский нападающий «Рейнджерс» Райан Строум. В голевой атаке принял участие российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин. По итогам матча он заработал коэффициент полезности «+1».

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