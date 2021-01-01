Овечкин повторил результат прошлого сезона по голам, потратив на это на 12 матчей меньше

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Результативность россиянина помогла «Вашингтону» одержать победу со счётом 3:1.



Овечкин в нынешнем сезоне забросил уже 24 шайбы. Для этого россиянину потребовалось провести лишь 33 матча. Отметим, что Овечкин повторил результат прошлого сезона по голам, но потратил на это на 12 матчей меньше.



Благодаря этому дублю Овечкин вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ, догнав Леона Драйзайтля. Оба хоккеиста забросили по 24 шайбы.



Сегодня Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 12 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как Александр сегодня забросил свою 44-ю шайбу в пустые ворота. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+96».

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