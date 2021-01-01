Панарин — первый игрок «Рейнджерс» с 2006 года, который набрал 90 очков за календарный год

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым с 2006 года игроком франшизы, которому удалось набрать за календарный год 90 и более очков. В активе Панарина в 2021 году 94 очка.



Последним игроком «Рейнджерс», которому удавалось преодолеть за год отметку в 90 очков, был легендарный форвард Яромир Ягр. В 2006 году он набрал 114 очков. И этот результат является лучшим в истории франшизы.



Панарин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделал результативную передачу. Его команда одержала победу со счётом 4:3. Панарин в эпизоде с голом ассистировал Райану Строуму.

У гостей шайбы забросили Алекси Лафренье, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев отличились Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Кори Перри.