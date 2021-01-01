Овечкин — о своём рекорде: очень почётно быть первым

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал собственный рекорд по шайбам, заброшенным в большинстве. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) россиянин стал автором дубля.
Одна из шайб была заброшена в большинстве. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.
«Да, очень приятно быть на этом месте. В этом списке так много великих игроков. Поэтому очень почётно быть в нём первым», — сказал Овечкин в интервью телеканалу NBC Sports Washington.
Ещё одну шайбу в составе победителей забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. У проигравших автором единственного гола стал Пиус Зутер, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников.
- 1 января 2022
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