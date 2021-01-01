Пресс-служба НХЛ объявила о переносе восьми матчей регулярного чемпионата. Переносы связаны с ограничениями посещаемости в канадских городах. Ожидается, что позднее ограничения могут быть ослаблены. Пока что новые даты матчей ещё не назначены.
Переносы затронут следующие игры:
«Миннесота Уайлд» — «Оттава Сенаторз» (3 января);
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» (8 января);
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Калгари Флэймз» (11 января);
«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» (12 января);
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» (14 января);
«Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз» (15 января);
«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» (16 января).
Кроме того, будет перенесён матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сиэтл Кракен», который должен был состояться в Сиэтле 4 января. Это связано с тем, что три гостевые матча «Айлендерс» были перенесены.
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