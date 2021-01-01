Плющев предположил, когда Овечкин сравняется в НХЛ по результативности с Ягром

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Эксперт предположил, что Овечкин уже в 2022 году догонит чешского бомбардира Яромира Ягра.



Чех за карьеру забросил 766 шайб. Овечкин отстаёт от него на 12 голов, а рекордсменом является Уэйн Гретцки. Он за карьеру забросил в НХЛ 894 шайбы.



«Думаю, в этом году Саша догонит Ягра. Он всё досрочно сделает. Саша просто делает свою работу. Не думаю, что на него психологически давит этот рекорд», — цитирует Плющева «Спорт-экспресс».



Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.

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