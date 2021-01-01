Макдэвид стал первым с 1999 года игроком, набравшим 160 очков за календарный год

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид отметился любопытным достижением. Форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Эта встреча закончилась победой клуба из США со счётом 6:5 ОТ.



Макдэвид является лучшим бомбардиром лиги, набрав 52 (19+33) очка в 31 матче сезона. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля (51) и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (50).



За 2021 год Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче. В эту статистику входят и игры плей-офф.



Конор стал первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Ранее аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру. В 1999 году он набрал в 93 матчах 164 (68+96) очка.

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