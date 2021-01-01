Александр Овечкин — третья звезда дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ обнародовала имена трёх звёзд по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата. В списке звёзд оказался и российский форвард Александр Овечкин.



Первой звездой признан форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. Он в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5 ОТ) набрал 3 (2+1) очка.



Второй звездой признан голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон. Он в матче с «Вегас Голден Найтс» (1:3) отразил 42 броска из 45.



Овечкин стал третьей звездой. В матче с «Детройт Ред Уингз» россиянин оформил дубль и помог своей команде победить (3:1). Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.

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