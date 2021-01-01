Тарасенко рассказал, как не замёрзнуть во время «Зимней классики»

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как нужно себя вести во время матчей под открытым небом, чтобы не замёрзнуть. По словам россиянина, нужно пить меньше воды.



«Как не замёрзнуть? Главное — не пить много воды, потому что тогда будешь больше потеть. Конечно, стоит надеть побольше одежды под форму. Вообще, в детстве мне часто приходилось кататься в подобных условиях, так что нет ничего страшного в том, чтобы иногда вспоминать те времена… У меня были тренировки на улице зимой в 7:30 утра, так что для меня всё будет знакомо», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.



Уже 2 января «Сент-Луис» проведёт матч с «Миннесотой Уайлд». Встреча состоится под открытым небом на стадионе «Таргет Филд» в Миннеаполисе (США). Начало — в 3:00 мск.