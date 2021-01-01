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Молодёжную сборную России не пустили на рейс из-за поведения делегации, а не игроков

Молодёжную сборную России не пустили на рейс из-за поведения делегации, а не игроков
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Молодёжную сборную России не пустили на рейс из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия) из-за неподобающего поведения официальных лиц, а не игроков, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на журналистку Марию Леманн. Ранее именно она сообщила, что хоккеистов молодёжных сборных России и Чехии не пустили на рейс из-за отказа надеть маски, а также из-за того, что некоторые члены команд находились в состоянии алкогольного опьянения и курили.

По словам журналистки, главная претензия была адресована официальным лицам российской команды, а не хоккеистам. Именно они нарушили правила безопасного перелёта.

Леманн летела тем же рейсом в Европу. По словам корреспондента, финские хоккеисты, которые также были зарегистрированы на рейс, вылетели во Франкфурт.

Чемпионат мира был завершён досрочно после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что ИИХФ может попытаться организовать турнир летом.

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Источник: хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса из-за отказа надеть маски
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