Менеджер сборной Чехии рассказал о поведении российских хоккеистов, снятых с рейса

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал ситуацию со снятием игроков команды с рейса из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Ранее сообщалось, что игроков молодёжных сборных России и Чехии сняли с рейса из-за отказа надеть маски, а также из-за употребления алкоголя и курения.



«Ситуация получилась странной. Мы прибыли в аэропорт за три часа до вылета. Наши хоккеисты пошли покупать сувениры. Мы видели россиян, которые были в баре. Я предупредил наших ребят, чтобы они держали социальную дистанцию и не снимали маски.



Когда мы сели в самолёт, заметили, что некоторые россияне не соблюдали санитарные правила. Вероятно, свою роль сыграл алкоголь. А один из членов сборной России даже курил в тоннеле перед посадкой в самолёт.



Некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян. В итоге экипаж всех нас вывел. Чешские толстовки такие же, как российские. Там только разные надписи. И фактически по этой причине нам сказали, что мы не можем больше сесть в самолёт», — цитирует менеджера isport.blesk.cz.

Новость по теме Источник: хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса из-за отказа надеть маски