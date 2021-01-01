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Главный тренер молодёжной сборной России курил в «рукаве» на пути в самолёт

Главный тренер молодёжной сборной России курил в «рукаве» на пути в самолёт
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Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты молодёжной сборной России действительно нарушили масочный режим, из-за чего их сняли с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия). Россияне сняли маски, а главный тренер сборной Сергей Зубов курил в «рукаве» на пути в самолёт.

Претензии у сотрудников авиакомпании возникли и к чехам, которых также вывели с самолёта. У них с собой было пиво. В настоящее время хоккеисты обеих команд сидят в аэропорту Калгари и ждут другой самолёт.

Ранее шведская журналистка, летевшая тем же рейсом, сообщила, что хоккеистов двух сборных высадили с самолёта за нарушение масочного режима, курение и употребление алкоголя. По её словам, финские хоккеисты улетели на том же самолёте, к ним претензий не было.

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