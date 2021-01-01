Менеджер сборной Чехии: перед нами извинились, мы не полетим одним рейсом с русскими

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал ситуацию со снятием игроков команды с рейса из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Ранее сообщалось, что игроков молодёжных сборных России и Чехии сняли с рейса из-за отказа надеть маски, а также из-за употребления алкоголя и курения.
«Немного странным во всей ситуации является то, что после того как самолёт взлетел без нас, представители Air Canada извинились перед нами и за свой счёт организовали отель и рейс во Франкфурт на день позже. Также нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с русскими хоккеистами. Так что это ещё одна сложность молодёжного чемпионата мира в этом году. С другой стороны, мы рады, что ситуация уже разрешилась и что в итоге мы останемся в Канаде всего на 24 часа дольше», — цитирует менеджера isport.blesk.cz.
- 1 января 2022
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