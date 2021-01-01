Зубов — о снятии с рейса: да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад
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Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал скандал со снятием команды с рейса из Канады. Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил Зубов.
«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса.
Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», — приводит слова Зубова «Матч ТВ».
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