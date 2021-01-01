В ФХР прокомментировали ситуацию с вылетом молодёжной сборной России из Канады

Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодёжной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет в Москву вечером 2 января.

ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари — Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трёх сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно.