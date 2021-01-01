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Михайлов назвал возмутительной ситуацию с молодёжной сборной России, которую сняли с рейса

Михайлов назвал возмутительной ситуацию с молодёжной сборной России, которую сняли с рейса
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал скандал со снятием молодёжной сборной России с рейса из Канады. Вместе с россиянами сняли и чешскую команду.

«Ситуация в аэропорту — это возмутительно. Думаю, что люди, которые посылали молодёжную сборную на чемпионат мира, разберутся. Очень жаль, что так произошло. Они прекрасно понимают, кого представляют. Надо подождать реакцию руководства», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил главный тренер сборной России Сергей Зубов.

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