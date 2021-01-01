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Крикунов — о скандальном рейсе: бестолковые. Не думают головой, что представляют страну

Крикунов — о скандальном рейсе: бестолковые. Не думают головой, что представляют страну
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Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мыслями о снятии молодёжной сборной России с рейса из Канады. Вместе с россиянами сняли и чешскую команду.

«Молодо-зелено. Бестолковые. Не думают головой, что представляют целую страну. Теперь будут сидеть и добираться за свой счёт, видимо. Ну я думаю, что сейчас уже всё будет нормально.

Это вопрос воспитания. То, что они играют в хоккей, не значит, что они лучшие люди в мире. Есть много других достойных профессий. Уверен, что в клубе к ним применят жёсткие санкции. Наверное, с ними поговорят и как-то накажут. Когда молодые попадаются в первый раз, их надо наказывать по-страшному, чтобы они боялись потом подобное повторить», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

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