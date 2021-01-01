Защитник «Монреаля» Александр Романов попал в COVID-протокол
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Российский защитник команды НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов попал в COVID-протокол НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.
Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Хабс» Джейк Эванс.
В текущем сезоне 21-летний Романов принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-6» и 20 минутах штрафного времени.
Напомним, 31 декабря 2021 года «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».
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