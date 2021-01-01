Серавалли — о тесте Романова: «Монреаль» остался с 16 игроками за… пару часов до матча?

Североамериканский журналист и инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» прокомментировал ситуацию с «Монреаль Канадиенс». Ранее команда объявила о добавлении Александра Романова и Джейка Эванса в COVID-протокол.
«Я правильно понимаю, что это оставляет «Монреаль» с 11 нападающими и пятью защитниками за… пару часов до стартового вбрасывания?» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее российский защитник команды НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов попал в COVID-протокол НХЛ. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Хабс» Джейк Эванс.
Сегодня, 1 января, «Канадиенс» во Флориде сыграют с местной «Флоридой Пантерз». Матч стартует в 21:00 мск.
31 декабря 2021 года «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».
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