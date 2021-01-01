«При чём тут страна, гордость и прочее?» Уткин — о скандале с молодёжной сборной России

Известный российский журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал скандал со снятием молодёжной сборной России с рейса из Канады.

«Опять молодые хоккеисты набедокурили. У меня к этому отношение простое. Там сложная картина, кто хулиганил, там ещё и молодые чехи были, но так или иначе — при чём тут страна, гордость и прочее? Вот кто хулиганил — с вас, ребята, обратные билеты. На всех. А кто курил — так там штрафы прописаны. Заплатите; возможно, вас больше не пустят в приличный самолёт. Позже будете иметь проблемы. Ну, молодцы — честно заработали…

Тут вообще больше говорить не о чем. Я вот не курю. Не сделал привычки. Но, было дело, засмолил сигару на матче. Знал, что ответственность прилетит; почему закурил — честно, не помню. Заплатил штраф. Больше не курил. Пока», — написал Уткин.