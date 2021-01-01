М. Стаал — о рекорде: вот почему Ови — один из самых великих снайперов в истории хоккея

Защитник «Детройт Ред Уингз» Марк Стаал после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) поделился мыслями о рекорде капитана «столичных» Александра Овечкина. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, став рекордсменом НХЛ по этому показателю.

«Вот почему он является одним из самых великих снайперов, которых когда-либо знал хоккей. Если вы дадите возможность Овечкину, он обязательно положит шайбу в сетку», — приводит слова Стаала официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) капитан «Вашингтона» оформил дубль. Одну из шайб он забросил в большинстве. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.