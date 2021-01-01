Шведский тренер Грёнборг остался в «Цюрихе». СМИ связывали его с «Авангардом»
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Знаменитый шведский тренер Рикард Грёнборг не стал разрывать контракт со своим текущим клубом «Цюрих Лайонс», сообщает Neue Zurcher Zeitung.
У специалиста был пункт в соглашении, согласно которому он мог спокойно расторгнуть контракт до 31 декабря. Однако Грёнборг решил остаться в «Цюрихе».
«За последние несколько недель было много чего. Различные СМИ говорили о продолжении его карьеры в КХЛ и НХЛ. А 53-летний Грёнборг сам неоднократно заигрывал с возможностью карьерного роста в Северной Америке. До конца дня даже начальству не сообщалось, уходит ли тренер. Но ничего конкретного, видимо, не было, поэтому тренер остался в клубе», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее появились слухи, что Грёнборг может возглавить омский «Авангард».
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