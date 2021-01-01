«Человек года». «Вашингтон» ответил на похвалу Овечкина отсылкой на трек известного рэпера

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выложил новый пост на официальной странице в «Инстаграме», посвящённый капитану команды Александру Овечкину. На фотографии изображён комментарий известного рэпера Скулбоя Кью.
«Величайший в истории в реальной жизни. Алекс — вот причина, по которой я полюбил хоккей», — говорится в сообщении.
«Человек года», — подписала этот комментарий пресс-служба «Вашингтона», сделав отсылку на трек Man oh the year Скулбоя.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) капитан «Вашингтона» оформил дубль. Одну из шайб он забросил в большинстве. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.
- 1 января 2022
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