Тарасов получил травму в матче с «Каролиной». «Коламбус» пропустил четырежды после замены

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» встречается с «Каролиной Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Счёт к середине третьего периода — 6:4 в пользу подопечных Рода Бриндамора.

Встречу в старте начинал российский голкипер Даниил Тарасов, однако он не вышел на лёд после второго периода, получив травму. В этом матче вратарь за 40 минут пропустил лишь две шайбы. Заменивший его Элвис Мерзликин за половину периода «получил» в свои ворота уже четыре гола.

Напомним, до встречи с «Каролиной» в текущем регулярном чемпионате НХЛ Тарасов сыграл за «Коламбус» три матча, в которых пропустил пять шайб. Средний процент отражённых бросков у голкипера — 93,6. В прошедшем сезоне Тарасов выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.



«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером.