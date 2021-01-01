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«Флорида» уверенно обыграла «Монреаль». «Канадиенс» играли с 16 полевыми

«Флорида» уверенно обыграла «Монреаль». «Канадиенс» играли с 16 полевыми
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Эндрю Брюнетта.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 00:32' (5x5)   1:1 Друен (Нику, Савар) – 03:48' (5x5)   1:2 Судзуки (Нику, Юлёнен) – 29:29' (4x4)   2:2 Барков (Райнхарт, Юбердо) – 35:02' (5x4)   3:2 Ватрано (Райнхарт, Типпетт) – 37:30' (5x5)   4:2 Беннетт (Уигар, Юбердо) – 40:15' (5x5)   5:2 Марчмент (Лунделль) – 53:04' (5x5)

В составе победителей шайбы забросили Сэм Беннетт, оформивший дубль, Александр Барков, Мэйсон Марчмент и Фрэнк Ватрано. Российский нападающий «пантер» Максим Мамин результативными действиями не отметился. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков.

За «Монреаль» отличились Джонатан Друен и Ник Судзуки.

«Канадиенс» играли в усечённом составе из-за попадания в COVID-протокол Александра Романова и Джейка Эванса всего за два часа до старта встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» в Санрайзе сыграет с «Калгари Флэймз». «Канадиенс» в Монреале встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 5 января.

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