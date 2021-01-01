«Флорида» уверенно обыграла «Монреаль». «Канадиенс» играли с 16 полевыми

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Эндрю Брюнетта.
В составе победителей шайбы забросили Сэм Беннетт, оформивший дубль, Александр Барков, Мэйсон Марчмент и Фрэнк Ватрано. Российский нападающий «пантер» Максим Мамин результативными действиями не отметился. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков.
За «Монреаль» отличились Джонатан Друен и Ник Судзуки.
«Канадиенс» играли в усечённом составе из-за попадания в COVID-протокол Александра Романова и Джейка Эванса всего за два часа до старта встречи.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» в Санрайзе сыграет с «Калгари Флэймз». «Канадиенс» в Монреале встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 5 января.
- 1 января 2022
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