«Каролина» отыгралась с 0:4, за период забив пять голов и одержав победу над «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:4 (0:3, 2:1, 5:0) в пользу подопечных Рода Бриндамора.
«Каролина» к 29-й минуте матча проигрывала со счётом 0:4. Затем «ураганы отличись семь раз подряд, пять из которых пришлись на третий периода.
В составе «Харрикейнз» отличились Стивен Лоренц (2), Брэди Шей (2), Нино Нидеррайтер, Итан Бир и Андрей Свечников. Россиянин набрал 2 (1+1) очка, проведя на льду 17:36 и заработав показатель полезности "+2".
За «Коламбус» забили Зак Веренски, Адам Боквист, Густав Нюквист и Александр Тексье. Российский голкипер Даниил Тарасов получил травму, сумев сыграть лишь два периода, пропустив два гола и отразив 24 из 26 бросков. Защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметился, проведя на льду 19:52 и заработав показатель полезности "-4". Форвард Егор Чинахов также очков не набрал, его игровое время — 13:11, а показатель полезности — "-1".
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» 4 января в Торонто сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». «Блю Джекетс» 5 января в Коламбусе встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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