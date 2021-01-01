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«Каролина» отыгралась с 0:4, за период забив пять голов и одержав победу над «Коламбусом»

«Каролина» отыгралась с 0:4, за период забив пять голов и одержав победу над «Коламбусом»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:4 (0:3, 2:1, 5:0) в пользу подопечных Рода Бриндамора.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веренски (Рослович, Бемстрём) – 06:54' (5x5)   2:0 Боквист (Нюквист) – 12:30' (5x5)   3:0 Нюквист (Тексье) – 18:04' (4x5)   4:0 Тексье (Робинсон) – 28:38' (5x5)   4:1 Лоренц (Деанджело, Степан) – 29:11' (5x5)   4:2 Шей (Свечников, Джарвис) – 34:05' (5x5)   4:3 Шей (Песке, Трочек) – 46:53' (5x5)   4:4 Нидеррайтер (Коул, Андерсен) – 50:34' (5x5)   4:5 Бир (Нечас, Котканиеми) – 50:50' (5x5)   4:6 Лоренц (Джарвис) – 51:59' (5x5)   4:7 Свечников (Трочек) – 57:30' (en)

«Каролина» к 29-й минуте матча проигрывала со счётом 0:4. Затем «ураганы отличись семь раз подряд, пять из которых пришлись на третий периода.

В составе «Харрикейнз» отличились Стивен Лоренц (2), Брэди Шей (2), Нино Нидеррайтер, Итан Бир и Андрей Свечников. Россиянин набрал 2 (1+1) очка, проведя на льду 17:36 и заработав показатель полезности "+2".

За «Коламбус» забили Зак Веренски, Адам Боквист, Густав Нюквист и Александр Тексье. Российский голкипер Даниил Тарасов получил травму, сумев сыграть лишь два периода, пропустив два гола и отразив 24 из 26 бросков. Защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметился, проведя на льду 19:52 и заработав показатель полезности "-4". Форвард Егор Чинахов также очков не набрал, его игровое время — 13:11, а показатель полезности — "-1".

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» 4 января в Торонто сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». «Блю Джекетс» 5 января в Коламбусе встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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