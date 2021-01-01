«Бостон» отыгрался с 1:3 во встрече с «Баффало» и прервал серию поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Брюса Кэссиди.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Хиностроза (Мюррей, Далин) – 06:25' (5x5) 1:1 Смит (Маршан, Макэвой) – 23:47' (5x5) 1:2 Скиннер (Так) – 31:32' (5x5) 1:3 Так (Кребс, Томпсон) – 39:11' (5x4) 2:3 Фолиньо (Дебраск) – 43:24' (5x5) 3:3 Холл (Грызлик, Макэвой) – 44:50' (5x5) 4:3 Койл (Маршан, Макэвой) – 60:34' (3x3)
«Бостон» к началу третьего периода проигрывал 1:3, но смог за игровой отрезок сравнять счёт и вырвать победу в овертайме. За «мишек» отличились Крэйг Смит, Ник Фолиньо, Тейлор Холл и Чарли Койл, принёсший победу команде.
За «Баффало» забили Винни Хиностроза, Джефф Скиннер и Алекс Так.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон» 2 января в Детройте сыграет с «Детройт Ред Уингз». «Сэйбрз» 7 января в Баффало встретятся с «Сан-Хосе Шаркс».
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