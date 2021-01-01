«Бостон» отыгрался с 1:3 во встрече с «Баффало» и прервал серию поражений

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

«Бостон» к началу третьего периода проигрывал 1:3, но смог за игровой отрезок сравнять счёт и вырвать победу в овертайме. За «мишек» отличились Крэйг Смит, Ник Фолиньо, Тейлор Холл и Чарли Койл, принёсший победу команде.

За «Баффало» забили Винни Хиностроза, Джефф Скиннер и Алекс Так.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон» 2 января в Детройте сыграет с «Детройт Ред Уингз». «Сэйбрз» 7 января в Баффало встретятся с «Сан-Хосе Шаркс».