Быков призвал больше общаться с молодыми хоккеистами после инцидента в аэропорту Канады

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал скандал со снятием молодёжной российской команды с рейса из Канады.
«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!
Работать с молодёжью не всегда просто, но мы обязаны дать правильное воспитание наряду с родителями! Мы, взрослые, не можем сваливать эту проблему только лишь на головы молодых. Повторюсь, что посеешь, то и пожнёшь!
Мы научили ребят играть в хоккей, но также обязаны обучать их правильным манерам и поведению на публике! Это тоже важная роль как для руководителей, так и для тренеров!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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