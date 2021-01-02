«Торонто» забил дважды в одном меньшинстве в игре с «Оттавой»
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На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева победили – 6:0.
Хоккеистам «Торонто» удалось забить дважды в одном меньшинстве – сначала отличился Джастин Холл, а уже через 17 секунд свою первую шайбу в этом сезоне забросил Илья Михеев. В третьем периоде россиянин оформил дубль.
«Мэйпл Лифс» продлили серию побед до трёх матчей, а для «Сенаторз» это поражение стало третьим кряду. 4 января «Торонто» примет «Каролину Харрикейнз», а «Оттава» дома сыграет с «Миннесотой Уайлд».
«Оттава» занимает предпоследнее место в Восточной Конференции, «Торонто» расположился на 6-й строчке.
Новость по темеИлья Михеев забросил первую шайбу в сезоне
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