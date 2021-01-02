Капризов и Тарасенко попали в тройку лучших игроков матча «Миннесота» — «Сент-Луис»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» в матче «Зимней классики» — 2022 на открытом воздухе «Миннесота Уайлд» в качестве номинального хозяина площадки принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Блюз» со счётом 6:4.



В тройке лучших игроков по итогам встречи оказалось сразу два российских нападающих – 24-летний представитель «дикарей» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой и ассистентским дублем, и 30-летний Владимир Тарасенко из «Блюз», записавший на свой счёт один результативный бросок. Капризов стал второй звездой матча, а Тарасенко – третьей.



Лучшим игроком матча признан нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру – у него две шайбы и две голевые передачи при показателе полезности «+1».