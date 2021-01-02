Капризов и Тарасенко попали в тройку лучших игроков матча «Миннесота» — «Сент-Луис»
Поделиться
В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» в матче «Зимней классики» — 2022 на открытом воздухе «Миннесота Уайлд» в качестве номинального хозяина площадки принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Блюз» со счётом 6:4.
В тройке лучших игроков по итогам встречи оказалось сразу два российских нападающих – 24-летний представитель «дикарей» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой и ассистентским дублем, и 30-летний Владимир Тарасенко из «Блюз», записавший на свой счёт один результативный бросок. Капризов стал второй звездой матча, а Тарасенко – третьей.
Лучшим игроком матча признан нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру – у него две шайбы и две голевые передачи при показателе полезности «+1».
Комментарии
- 2 января 2022
-
07:22
-
07:13
-
06:44
-
06:06
-
05:47
-
05:45
-
05:41
-
05:37
-
05:11
-
04:48
-
04:05
-
04:00
-
03:28
-
01:21
-
00:05
- 1 января 2022
-
23:53
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:38
-
22:25
-
22:01
-
21:31
-
21:15
-
20:54
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:33
-
19:24
-
19:12
-
18:57
-
18:35
Партнерский контент