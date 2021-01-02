Михеев признан третьей звездой матча «Торонто» с «Оттавой». Он отметился дублем

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:0.



Лучшим игроком матча признали защитника «Торонто» Ти Джея Броди, отметившегося голом и ассистентским дублем. Второй звездой стал голкипер Джейк Кэмпбелл, оформивший шат-аут из 23 отражённых бросков. 24-летний российский нападающий хозяев льда Илья Михеев, на счету которого дубль во втором матче нынешнего сезона, — замкнул тройку лучших.



Напомним, российский защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл на льду 22 минуты 42 секунды и заработал коэффициент полезности «-2».



Ворота «Торонто» в этой игре защищал Джек Кэмпбелл, отразивший все 23 броска. У его визави из «Оттавы» Мэтта Мюррея – 34 спасения после 40 бросков.