«Монреаль» приостановил тренировки до 6 января из-за коронавируса

«Монреаль Канадиенс» объявил о приостановке всей деятельности клуба до четверга в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Это решение относится и к фарм-клубу команды из АХЛ.



На данный момент под действие COVID-протоколов НХЛ попали 16 хоккеистов: нападающие Брэндон Бэддок, Пол Байрон, Лоран Дофен, Джейк Эванс, Майк Хоффман, Арттури Лехконен, Тайлер Тоффоли, защитники Луи Бельпедио, Бен Чиаро, Джоэль Эдмундсон, Джанни Фэйрбразер, Джефф Питри, Александр Романов, Крис Уайдман, а также вратари Джейк Аллен и Кейден Примо.



В субботу «Монреаль» провёл матч с «Флоридой Пантерз» (2:5) с 16 полевыми игроками.

«В связи с ежедневно увеличивающимся количеством положительных тестов и ради сохранения здоровья хоккеистов и сотрудников клуба мы посчитали необходимым в данный момент приостановить все мероприятия.



Эта пауза даст время игрокам на восстановление, чтобы мы смогли продолжить сезон», – цитирует вице-президента «Канадиенс» по хоккейным операциям Джеффа Гортона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее НХЛ отложила четыре домашние игры «Канадиенс» до 10 января в связи с ограничениями на посещение общественных мероприятий, введённых в некоторых городах Канады.