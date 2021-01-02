Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 2 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3 (ОТ)

«Бостон» в овертайме обыграл «Баффало». В составе победителей отличились Крэйг Смит, Ник Фолиньо, Тейлор Холл и Чарли Койл. У гостей забили Винни Хиностроза, Джефф Скиннер и Алекс Так.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:7

«Коламбус» к середине второго периода уступал со счётом 0:4, однако затем забросил семь безответных шайб. В составе хозяев забили Зак Веренски, Адам Боквист, Густав Нюквист и Александр Тексье. В камбэке «Каролины» приняли участие по два гола Стивена Лоренца и Брэди Шея, а также шайбы Нино Нидеррайтера, Итана Бира и Андрея Свечникова.

«Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2

Эту встречу «Канадиенс» проводили с 16 полевыми игроками из-за пандемии коронавируса в команде. В составе победителей дубль оформил Сэм Беннетт, по шайбе забросили Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Мэйсон Марчмент. У гостей отличились Джонатан Друен и Ник Судзуки.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 (ОТ)

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» благодаря голу в овертайме. За победителей отличились Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Ноа Добсон, у «Эдмонтона» забили Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс.

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:1

«Нэшвилл» крупно обыграл «Чикаго». Единственную шайбу гостей забросил Филипп Курашёв, а в составе хозяев дубль оформил Таннер Жанно, по голу забили Филип Форсберг, Райан Джохансен, Ник Казинс, Роман Йози.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 4:6

Пять голов «Сент-Луиса» во втором периоде принесли гостям победу. В их составе отличились Дэвид Перрон, Джордан Кайру (2), Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Тори Крюг. За «Миннесоту» забросили Кирилл Капризов, Рем Питлик, Райан Хартман и Кевин Фиала.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 6:0

«Торонто» всухую разгромил «Оттаву» на домашней арене. В составе «Мэйпл Лифс» по дублю оформили Илья Михеев и Вильям Нюландер, по шайбе забросили Джастин Холл и Ти Джей Броди.

«Сиэтл Кракен» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5

В составе победителей отличились Василий Подколзин, Нильс Хёгландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон, у хозяев забросили Калле Йернкрок и Уильям Борген.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3

В составе победителей дубль оформил Виктор Арвидссон, также отличились Тревор Мур, Адриан Кемпе, Брендан Лемье, Филлип Дано. Также Дано записал на свой счёт две результативные передачи. За «Флайерз» забросили Джоэль Фараби, Кевин Хейз и Иван Проворов, а Кэм Аткинсон сделал ассистентский хет-трик.

В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышла «Каролина Харрикенз», набравшая 47 очков после 31 игры, вторую строчку занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которой столько же балов в 33 играх. Тройку замыкает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий идентичные показатели с «Тампой».



На Западе лидирует «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 44 балла после 34 игр. На втором месте — «Сент-Луис Блюз», набравший 43 очка за 33 матча. Третья строчка — за «Нэшвилл Предаторз», у которого 42 балла при 33 встречах.