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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 2 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3 (ОТ)

«Бостон» в овертайме обыграл «Баффало». В составе победителей отличились Крэйг Смит, Ник Фолиньо, Тейлор Холл и Чарли Койл. У гостей забили Винни Хиностроза, Джефф Скиннер и Алекс Так.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Хиностроза (Мюррей, Далин) – 06:25' (5x5)   1:1 Смит (Маршан, Макэвой) – 23:47' (5x5)   1:2 Скиннер (Так, Томпсон) – 31:32' (5x5)   1:3 Так (Кребс, Томпсон) – 39:11' (5x4)   2:3 Фолиньо (Дебраск) – 43:24' (5x5)   3:3 Холл (Грызлик, Макэвой) – 44:50' (5x5)   4:3 Койл (Маршан, Макэвой) – 60:34' (3x3)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:7

«Коламбус» к середине второго периода уступал со счётом 0:4, однако затем забросил семь безответных шайб. В составе хозяев забили Зак Веренски, Адам Боквист, Густав Нюквист и Александр Тексье. В камбэке «Каролины» приняли участие по два гола Стивена Лоренца и Брэди Шея, а также шайбы Нино Нидеррайтера, Итана Бира и Андрея Свечникова.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веренски (Рослович, Бемстрём) – 06:54' (5x5)   2:0 Боквист (Нюквист) – 12:30' (5x5)   3:0 Нюквист (Тексье) – 18:04' (4x5)   4:0 Тексье (Робинсон) – 28:38' (5x5)   4:1 Лоренц (Деанджело, Степан) – 29:11' (5x5)   4:2 Шей (Свечников, Джарвис) – 34:05' (5x5)   4:3 Шей (Песке, Трочек) – 46:53' (5x5)   4:4 Нидеррайтер (Коул, Андерсен) – 50:34' (5x5)   4:5 Бир (Нечас, Котканиеми) – 50:50' (5x5)   4:6 Лоренц (Джарвис) – 51:59' (5x5)   4:7 Свечников (Трочек) – 57:30' (en)

«Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2

Эту встречу «Канадиенс» проводили с 16 полевыми игроками из-за пандемии коронавируса в команде. В составе победителей дубль оформил Сэм Беннетт, по шайбе забросили Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Мэйсон Марчмент. У гостей отличились Джонатан Друен и Ник Судзуки.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 00:32' (5x5)   1:1 Друен (Нику, Савар) – 03:48' (5x5)   1:2 Судзуки (Нику, Юлёнен) – 29:29' (4x4)   2:2 Барков (Райнхарт, Юбердо) – 35:02' (5x4)   3:2 Ватрано (Райнхарт, Типпетт) – 37:30' (5x5)   4:2 Беннетт (Уигар, Юбердо) – 40:15' (5x5)   5:2 Марчмент (Лунделль) – 53:04' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 (ОТ)

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» благодаря голу в овертайме. За победителей отличились Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Ноа Добсон, у «Эдмонтона» забили Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ли (Беллоуз, Добсон) – 16:40' (5x4)   1:1 Драйзайтль (Кит, Сеси) – 20:31' (5x5)   1:2 Нурс (Хайман, Макдэвид) – 37:13' (5x5)   2:2 Бовиллье (Чарник, Джонстон) – 42:23' (5x5)   3:2 Добсон (Барзал, Пелеч) – 63:52' (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:1

«Нэшвилл» крупно обыграл «Чикаго». Единственную шайбу гостей забросил Филипп Курашёв, а в составе хозяев дубль оформил Таннер Жанно, по голу забили Филип Форсберг, Райан Джохансен, Ник Казинс, Роман Йози.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Форсберг (Дюшейн, Экхольм) – 01:02' (5x5)   2:0 Джохансен (Форсберг, Экхольм) – 05:53' (5x5)   3:0 Казинс (Томасино, Экхольм) – 19:13' (5x4)   4:0 Жанно (Сиссонс, Тренин) – 20:28' (5x5)   5:0 Йози (Джохансен, Дюшейн) – 25:34' (5x4)   5:1 Курашев (де Хаан, Боргстрём) – 37:25' (5x5)   6:1 Жанно (Беннинг, Тренин) – 40:53' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 4:6

Пять голов «Сент-Луиса» во втором периоде принесли гостям победу. В их составе отличились Дэвид Перрон, Джордан Кайру (2), Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Тори Крюг. За «Миннесоту» забросили Кирилл Капризов, Рем Питлик, Райан Хартман и Кевин Фиала.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Сканделла) – 14:29' (5x5)   1:1 Капризов (Хартман) – 14:54' (5x5)   1:2 Кайру – 20:27' (5x5)   1:3 Тарасенко (Кайру, Томас) – 28:55' (5x5)   1:4 Барбашёв (Кайру, Бучневич) – 34:46' (5x4)   1:5 Кайру (Томас) – 37:58' (5x5)   2:5 Питлик (Раск, Бьюгстад) – 38:38' (5x5)   2:6 Крюг (Барбашёв) – 39:19' (5x5)   3:6 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 48:40' (5x5)   4:6 Фиала (Капризов, Голигоски) – 54:22' (6x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 6:0

«Торонто» всухую разгромил «Оттаву» на домашней арене. В составе «Мэйпл Лифс» по дублю оформили Илья Михеев и Вильям Нюландер, по шайбе забросили Джастин Холл и Ти Джей Броди.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Холл (Кемпф, Броди) – 14:06' (4x5)   2:0 Михеев (Керфут, Броди) – 14:33' (4x5)   3:0 Броди (Райлли, Керфут) – 27:18' (5x5)   4:0 Нюландер (Дермотт, Керфут) – 53:41' (5x5)   5:0 Михеев (Каше, Спецца) – 54:42' (5x4)   6:0 Нюландер (Таварес, Сандин) – 57:14' (5x5)

«Сиэтл Кракен» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5

В составе победителей отличились Василий Подколзин, Нильс Хёгландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон, у хозяев забросили Калле Йернкрок и Уильям Борген.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Подколзин – 08:53' (5x5)   0:2 Хёгландер (Хант, Экман-Ларссон) – 14:49' (5x4)   1:2 Йернкрок (Суси, Гурд) – 29:10' (5x5)   1:3 Мотт (Хаймор, Ламмикко) – 44:46' (5x5)   2:3 Борген (Веннберг) – 50:43' (5x5)   2:4 Гарланд (Хьюз, Пирсон) – 51:29' (5x5)   2:5 Пирсон (Миллер, Майерс) – 57:43' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3

В составе победителей дубль оформил Виктор Арвидссон, также отличились Тревор Мур, Адриан Кемпе, Брендан Лемье, Филлип Дано. Также Дано записал на свой счёт две результативные передачи. За «Флайерз» забросили Джоэль Фараби, Кевин Хейз и Иван Проворов, а Кэм Аткинсон сделал ассистентский хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Арвидссон (Дано, Мур) – 00:12' (5x5)   1:1 Фараби (Аткинсон, Жиру) – 13:00' (5x5)   2:1 Мур (Дано, Арвидссон) – 14:27' (5x5)   3:1 Кемпе (Копитар, Даути) – 20:46' (5x4)   4:1 Лемье (Калиев, Даути) – 33:27' (5x5)   4:2 Хейз (Жиру, Аткинсон) – 42:42' (5x3)   5:2 Дано (Мур, Арвидссон) – 51:17' (5x5)   5:3 Проворов (Фараби, Аткинсон) – 56:01' (5x5)   6:3 Арвидссон (Мур) – 58:16' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышла «Каролина Харрикенз», набравшая 47 очков после 31 игры, вторую строчку занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которой столько же балов в 33 играх. Тройку замыкает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий идентичные показатели с «Тампой».

На Западе лидирует «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 44 балла после 34 игр. На втором месте — «Сент-Луис Блюз», набравший 43 очка за 33 матча. Третья строчка — за «Нэшвилл Предаторз», у которого 42 балла при 33 встречах.

Турнирная таблица НХЛ
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