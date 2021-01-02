Цуккарелло: позорище. 40 тыс. зрителей поддерживали, отмораживая задницы, и мы так играли?

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (4:6) в «Зимней классике». Во втором периоде команда пропустила пять шайб.



«Первые два периода – у меня просто нет слов, это было какое-то позорище. 40 тысяч болельщиков пришли поддержать нас, отмораживая задницы – и мы так играли?!



Огорчительно, что в такой прекрасный вечер, когда все эти люди ради нас вышли на мороз из своих тёплых домов, мы «одарили» их таким перформансом.



Проиграв перед этим четыре матча подряд, мы должны были выйти с чувством особой ответственности. Но не сделали этого. Это было неприемлемо. Не имеет значения, как долго мы не играли», – цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ на русском языке.