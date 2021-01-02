Первый тренер Капризова: видно, что в игре с «Сент-Луисом» он вёл команду за собой

Первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал поражение команды своего воспитанника от «Сент-Луис Блюз» (4:6) в рамках «Зимней классики» НХЛ.

«Сент-Луис» был побыстрее, особенно во втором периоде. А Кирилл хотел повести «Миннесоту» за собой, старался. В третьем периоде ему просто не повезло, удача осталась на стороне соперника. Он только там могут забить даже не одну шайбу. Но видно, что вёл команду за собой. Игра на морозе усложняется всем, даже шайба другая становится. Плюс не забывайте, что и клюшки не рассчитаны на такую температуру.

Раньше на морозе деревянными играли, а пластик неизвестно как может себя повести в такую погоду. И коньки иначе себя ведут, сам человек сковывается. Можно ли назвать хоккей на морозе русским видом? Сложно сказать. Профессионалы уже давно на морозе стабильно не играют. Думаю, «Сент-Луис» просто быстрее приспособился к таким условиям плюс им повезло», — цитирует Лучанского «Спорт-Экспресс».