Хартман: в некоторых моментах Капризов, считаю, перебарщивал с техническими элементами

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман оценил игру партнёра по команде – российского форварда Кирилла Капризова – в матче «Зимней классики» с «Сент-Луис Блюз».
«Уровень его мастерства, его способность создавать что-то из ничего очевидны всем. В сегодняшних условиях создавать было непросто, и в некоторых моментах он, считаю, перебарщивал с техническими элементами.
Но Кирилл есть Кирилл, он может сделать игру в любой вечер», – цитирует Хартмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, по итогам матча россиянин набрал 3 (1+2) очка и был признан третьей звездой встречи.
В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» в матче «Зимней классики» — 2022 на открытом воздухе «Миннесота Уайлд» в качестве номинального хозяина площадки принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Блюз» со счётом 6:4.
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