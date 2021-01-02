Официально: матч «Йокерит» — «Автомобилист», запланированный на 3 января, отменён

Официальное сообщение Континентальной хоккейной лиги об отмене матча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Автомобилистом».

«В связи с переводом части игроков хоккейного клуба «Автомобилист» на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены, матч №540 «Йокерит» – «Автомобилист», запланированный на 3 января 2022 года, не состоится.

Оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату.

Решение о возможности провести матч № 540 в другую дату будет принято дополнительно», – написано в заявлении лиги.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской команде некоторые игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Встреча должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) 3 января в 19:30 мск.