Минское «Динамо» взяло на выездную серию клуба только одного голкипера

Минское «Динамо» сообщило в своём телеграм-канале о составе на выездную серию клуба.



Отметим, что на встречи с череповецкой «Северсталью» (3 января, 17:00 мск), подмосковным «Витязем» (5 января, 17:00 мск) и омским «Авангардом» (7 января, 17:30 мск) отправился лишь один голкипер — Патрик Рыбар.



Голкипер:

Патрик Рыбар;



Защитники:

Дмитрий Коробов, Лукас Бенгтссон, Адам Альмквист, Сергей Сапего, Антон Линдхольм, Илья Шинкевич, Якуб Крейчик, Владислав Ерёменко, Ринат Валиев;



Нападающие:

Маттиас Теденбю, Илья Усов, Тейлор Бек, Кирилл Воронин, Марио Кемпе, Мальте Стрёмвалль, Роман Горбунов, Либор Гудачек, Артём Демков, Владимир Алистров, Тайлер Граовац, Денис Мосалёв, Никита Пышкайло, Дмитрий Буйницкий, Павел Варфоломеев, Игорь Мартынов.