Сборная России вернулась в страну после МЧМ-2022

Молодёжная сборная России вернулась с молодёжного чемпионата мира – 2022. Самолёт с хоккеистами приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».
В Россию вернулись все, кроме нападающих Матвея Мичкова и Данилы Юрова, которые сдали положительные тесты на коронавирус, а также в Канаде вместе с игроками остался врач российской сборной.
На молодёжном чемпионате мира 2022 года россияне провели два матча: уступили Швеции 3:6 и обыграли Швейцарию 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.
Напомним, россияне должны были прилететь ещё 1 января, но команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт.
Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщал, что молодёжный чемпионат мира 2022 года может состояться летом.
- 2 января 2022
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