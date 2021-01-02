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Эвасон: Капризов излучает радость. Точно таким же был Овечкин в первые два года в НХЛ

Эвасон: Капризов излучает радость. Точно таким же был Овечкин в первые два года в НХЛ
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о российском нападающем клуба Кирилле Капризове.

«Кирилл всегда улыбается, он излучает радость. Точно таким же был Александр Овечкин в первые два года в Национальной хоккейной лиге. Этот настрой передаётся всем, что очень нравится его партнёрам. И, конечно, болельщикам», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче в рамках «Зимней классики» «Миннесота» уступила «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:6. Капризов стал автором одной заброшенной шайбы и двух голевых передач.

«Уайлд» в настоящий момент занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков после 31 матча. В следующей встрече «Миннесота» сыграет в гостях с «Оттавой Сенаторз» (4 января).

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