Главный тренер молодёжной сборной России объяснил, почему команду сняли с рейса в Канаде

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов рассказал свою версию ситуации, когда команду сняли с рейса в Канаде после МЧМ-2022.



«Что случилось с командой при перелёте? Стюардессы в момент входа на борт самолёта подходили внимательно ко всем требованиям. Поправляли ребят, чтобы были правильно надеты маски. В Канаде правила ношения масок очень строго регулируются, это как преступление. Было принято решение, что все пассажиры самолёта будут выведены в зал ожидания.



Что было дальше? После какого-то времени наш багаж был разгружен, как и у сборной Чехии. Сборная Финляндии попала обратно на этот борт, который вылетел во Франкфурт без двух сборных. После этого вышли несколько сотрудников авиакомпании, с которыми руководитель нашей делегации провёл разговор. Команда Чехии осталась в Калгари, мы получили разрешение попасть на следующий рейс. Сотрудниками было произведено обследование, у нас никаких проблем, никаких нарушений мы не имели.



Здесь надо выразить им благодарность, они быстро сориентировались. И в итоге нашли места на следующий рейс. На нём ничего не поменялось, нас так же сильно проверяли на наличие масок. Мы спокойно добрались кто до Торонто, кто до Монреаля, так как мест на один рейс не хватило. После этого уже мы встретились во Франкфурте и благополучно вернулись сюда», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.