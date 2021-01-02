«Никакого сигаретного дыма в самолёте не было». Зубов ответил на обвинения в курении

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал обвинения в свой адрес о том, что наставник курил на борту самолёта перед вылетом из Канады.
«Я курил, как писали в прессе? Не знаю, откуда эта информация. Никакого сигаретного дыма на борту самолёта не было.
Ещё говорили, что кто-то из тренеров сидел пьяный и громко слушал русский рок. Мы слушаем русский рок? По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошёл осмотр авиакомпанией Air Canada и все, повторюсь, были допущены на следующий рейс», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
На молодёжном чемпионате мира 2022 года Россия провела два матча: уступили Швеции 3:6 и обыграли Швейцарию 4:2. Напомним, россияне должны были прилететь ещё 1 января, но команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт.
- 2 января 2022
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