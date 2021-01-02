Хуснутдинов: многие в России не понимают, как в Канаде серьёзно относятся к ношению масок

Капитан молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов рассказал о перелёте команды из Канады после молодёжного чемпионата мира 2022 года.



«Скандальный перелёт сборной из Канады? Много людей, которые спекулируют на этой ситуации, трактуют её так, как хотят. Наверное, многие русские люди, которые не были за рубежом, особенно в Канаде, не понимают, как там серьёзно относятся к ношению масок. Даже если во сне она спадёт, то человек тебя разбудит или даже голос повысит и будет повторять снова и снова, чтобы надеть её нормально. Потом терпение заканчивается и принимают меры.



Конечно, шанс сыграть МЧМ летом — это главная надежда на 2022 год. Я пропустил ЮЧМ, сейчас отменили МЧМ, а это важнейшие события в юниорском и молодёжном хоккее. Будем надеяться и ждать, что всё-таки перенесут на лето», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.