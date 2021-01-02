«Ак Барс» не включил Зарипова и Бобкова в состав на дальневосточный выезд

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте опубликовал состав на выездную серию команды.



Среди игроков не оказалось капитана Даниса Зарипова, а также голкипера Игоря Бобкова.



3 января «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» (13:30 мск), 5 января – с «Амуром» (09:30 мск), 7 января – с «Адмиралом» (10:00 мск).



Вратари: Артур Ахтямов, Тимур Билялов, Илья Голубев;



Защитники: Кирилл Адамчук, Марк Барберио, Джейсон Демерс, Даниил Журавлёв, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Марк Янчевский;



Нападающие: Максим Быков, Артём Галимов, Михаил Глухов, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Александр Квартальнов, Николай Коваленко, Кирилл Крутов, Пер Линдхольм, Артём Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил, Эрик Фер.