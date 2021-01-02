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Василевский выведен из коронавирусного протокола НХЛ

Василевский выведен из коронавирусного протокола НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий Энтони Чирелли были исключены из коронавирусного протокола, сообщает в «Твиттере» журналист Джо Смит.

Напомним, россиянин попал в ковид-протокол 26 декабря. В текущем регулярном чемпионате Василевский принял участие в 24 матчах, отбив в них 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,14. Чирелли сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата, набрав 18 (9+9) результативных баллов при коэффициенте полезности «+4».

«Тампа-Бэй» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 33 проведённых матчей имея в своём активе 47 баллов. В следующем матче «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2 января, 20:30 мск).

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